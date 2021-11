Lazio, Immobile in palestra: "In campo con la Juve? Ci provo"

FORMELLO - Ciro Immobile accelera, vuole tornare il prima possibile. Sta recuperando dall'infortunio al polpaccio evidenziato in Nazionale. Ha fin da subito, dopo il ritorno da Coverciano, iniziato le terapie del caso. Ora si allena a testa bassa, in palestra, tra esercizi di forza e palleggi con il pallone. Voglioso e carico di rivedere il campo il prima possibile, anche se un recupero lampo per la sfida con la Juve appare, ad oggi, molto difficile. Ma non impossibile. Sarri conta di riaverlo il prossimo 28 novembre al Maradona contro il Napoli di Spalletti. Ciro, in tarda mattinata, è andato in Vaticano per la conferenza di presentazione di "Un calcio all'esclusione", iniziativa della Diocesi di Roma per favorire l'inclusione dei Rom e delle persone più fragili. Presente anche Marco Tardelli. Ciro, all'ex Campione del Mondo, ha confessato: "L'infortunio? Sono in via di guarigione". Segno che le sensazioni per un pieno recupero, in pochi giorni, sono positive. Poi a fine presentazione, ad un tifoso ha confessato: "In campo sabato? Speriamo, ci proviamo".