Lazio, Immobile alza bandiera bianca: niente Juve

ROMA - Ciro Immobile si arrende, non riuscirà a recuperare in tempo per la sfida con la Juve. Il capocannoniere del campionato aveva provato ad accelerare il rientro, ma gli esami sostenuti questa mattina in Clinica Paideia hanno dato esito negativo. Il polpaccio non è ancora pronto per essere sottoposto a sforzi eccessivi, quindi l'attaccante della Lazio - costretto già a saltare le due gare in Nazionale contro Svizzera e Irlanda del Nord - proseguirà il normale protocollo riabilitativo, che lo dovrebbe far tornare a disposizione per la sfida del 28 novembre contro il Napoli allo stadio Diego Maradona.