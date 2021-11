Diretta Lokomotiv-Lazio ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MOSCA - “Non possiamo pensare di andare in giro per l’Europa e non provare ad arrivare alla qualificazione. Ma se mi chiedete se l’Europa fatta così è un problema, allora dico sì”. Maurizio Sarri ha presentato così la gara tra Lokomotiv Mosca e Lazio. I biancocelesti, nella gelida Russia, cercano punti per la qualificazione. Il girone rimane aperto, serve solo vincere. E guai a pensare alla sfida contro il Napoli di domenica. Sarri chiede concentrazione e determinazione: “Andiamo lì e ce la giochiamo, bisogna portare a casa i punti”. Qualche statistisca. La Lokomotiv Mosca non ha trovato il successo in cinque delle sei gare casalinghe in competizioni europee contro squadre italiane (1N, 4P) e l’unico pareggio in questo parziale è arrivato proprio contro la Lazio (1-1 nell’aprile 1999 in Coppa delle Coppe).