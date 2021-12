Paura per Francesco Acerbi: la figlia neonata in ospedale

Settimana complicata per Francesco Acerbi. Vittoria, la figlia del calciatore nata lo scorso settembre, è stata ricoverata in ospedale per via di una bronchiolite. A dare l'annuncio sui social network Claudia Scarpari, la compagna del calciatore. "È stata una settimana lunga, in ospedale per bronchiolite di Victory. Ora siamo tornate a casa", ha fatto sapere su Instagram postando una foto della neonata che dorme beata. "Stiamo super bene", ha aggiunto Lady Acerbi, ringraziando tutte le persone che le sono state accanto in questi giorni complicati. Lo sportivo ha prontamente commentato il post con quattro cuori. Subito dopo ha condiviso sul suo account uno scatto della piccola: "Il mio più bel regalo".