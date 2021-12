Diretta Lazio-Galatasaray ore 21: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - La Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Galatasaray nelle competizioni europee: nei gironi di Champions League nel 2001/02, e nei sedicesimi di finale di Europa League nel 2015/16. I numeri sono dalla parte di Sarri. Che spera di vincere stasera all'Olimpico per assicurarsi il primo posto nel girone. Troppo importante andare subito agli ottavi ed evitare uno spareggio e dunque una partita in più che andrà ad ingolfare il calendario a febbraio. Il Galatasaray non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in Europa (5N, 7P): questo sarà il 13° tentativo per il club turco, l’ultimo confronto è stato prioprio con la Lazio nel febbraio 2016 (1-3).