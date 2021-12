Lazio-Galatasaray 0-0: Sarri va ai playoff di Europa League

ROMA - Muslera con i guanti puliti sorride con tutto il Galatasaray. La Lazio non riesce nella missione di battere i turchi all’Olimpico e di volare direttamente agli ottavi di Europa League. Finisce 0-0. L’ex portiere laziale praticamente mai impegnato: gli uomini di Sarri fanno la partita, ma arrivano poche volte al tiro. Terim vola alla fase successiva, la Lazio dovrà tornare in campo e sfidare una squadra che arriva dalla Champions League a febbraio. Dare tutto non è bastato.

Lazio-Galatasaray, la cronaca

La Lazio ha bisogno di fare la partita. Ma i ritmi sono bassi, da segnalare qualche fallo duro. Luiz Felipe è il primo ammonito. Akturkoglu il secondo. Sarri si arrabbia per una rimessa laterale non data, l’arbitro Del Cerro Grande lo tranquillizza con un discorso a bordo campo. Le occasioni vere capitano tutte nel finale. Il Galatasaray sfiora il vantaggio da calcio d’angolo con Van Aanholt. Mancino insidioso che tocca il palo, poi Zaccagni e Strakosha. Luiz Felipe è bravo ad allontanare in maniera definitiva. Al 44’ l’occasione ghiotta è per Immobile dopo un lampo di Zaccagni. In area di rigore il bomber biancoceleste calcia di sinistro e manda il pallone alle stelle. Niente reti, una emozione per parte. Ma per ora sono i turchi a sorridere.

Il Galatasaray tiene

La Lazio spinge, vuole il gol. Basic ci prova da fuori, palla che esce di un po'. Il Galatasaray è pressato dentro la propria metà campo e non riesce mai ad uscire. Al 61' Sarri cambia tutta la fascia destra: fuori Pedro e Hysaj per Felipe Anderson e Lazzari. Combinazione Milinkovic-Immobile, ma Ciro non trova la porta. Escono Leiva e Basic per Cataldi e Luis Alberto. Sarri vuole velocità e qualità. I turchi alzano il muro, la Lazio non riesce a sfondare praticamente mai. Gli ultimi assalti non portano a nulla. Fischia l'arbitro, i biancocelesti passano da secondi.