Lazio, Immobile positivo al Covid: niente Venezia

ROMA - L’ultimo tampone non ha lasciato scampo a Ciro Immobile. Dopo la positività della moglie, scoperta l’altra settimana, anche il bomber della Lazio si è contagiato. La voce si è diffusa da ieri, la conferma c’è stata quando nell’allenamento pomeridiano, Ciro, era ancora assente. Aveva saltato la sfida con il Genoa per gastroenterite: questa la comunicazione informale rimbalzata da Formello . In realtà era in isolamento domiciliare lontano dalla sua Jessica . Un tampone dietro l’altro, sempre negativi, poi l’ultimo test molecolare positivo.

Immobile, niente Venezia

Sperava di uscire dall’isolamento e partire con la squadra per Venezia. I sette giorni di quarantena sarebbero scaduti oggi. E con un nuovo tampone negativo si sarebbe aggregato alla squadra. Niente da fare. Jessica è risultata positiva mercoledì scorso, il giorno dopo la cena di Natale di tutta la Lazio. Fino ad ora nessun allarme in squadra è scattato. Sarri e i suoi svolgeranno la rifinitura in giornata, poi la partenza per Venezia. Senza Immobile, ma con la voglia di fare punti anche per lui.