Lazio, Luiz Felipe è un caso: via a giugno a zero?

ROMA - Si riparte oggi in casa Lazio con due sedute di allenamento. Terminata la quarantena, Immobile è pronto a tornare in campo per il prossimo impegno con l'Empoli: oggi i tamponi col resto della squadra e, se l'esito sarà negativo, via alla ripresa. Per migliorare una stagione al momento al di sotto delle attese, servono anche i suoi gol. E molto dipende anche dal mercato di riparazione. Si cerca un terzino e un attaccante che possa dare il cambio proprio a Immobile. In attesa di capire il destino di Muriqi, nel mirino Kurzawa: il Psg sembra disposto a contribuire all'ingaggio ma deve partire Lazzari e si parla di Santon, in esubero alla Roma. In difesa, si lavora da una parte al rinnovo di Luiz Felipe e a una nuova partenza di Vavro (zero presenze, piace in Spagna). Ma la priorità è rinnovare con Luiz Felipe (in scadenza a giugno, c'è il rischio della partenza a parametro zero). Piace anche lui in Spagna (Betis e anche Barcellona) e non va sottovalutato l'appeal che Simone Inzaghi ha sul brasiliano con passaporto italiano. Quest'ultimo potrebbe imitare il percorso di De Vrij, soprattutto se la Lazio non dovesse alzare sopra i 2,5 milioni l'attuale offerta di 2.