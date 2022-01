Diretta Lazio-Udinese ore 17.30: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - La Lazio viene dalla bella vittoria sulla Salernitana di campionato e si tuffa nella Coppa Italia con la sfida all’Udinese. Vietato pensare ad altro, ovvero: la testa all’Olimpico, non alla gara importante di sabato prossimo contro l’Atalanta. Il club tiene alla Coppa, lo stesso ha detto Sarri alla vigilia: “Abbiamo lo spirito di passare il turno, la Coppa Italia è una manifestazione importante, bisogna scendere in campo senza avere retropensieri”. In campionato, la sfida ai friulani di inizio dicembre, era finita clamorosamente 4-4. Meglio evitare altri errori del genere. Chi passa sfiderà il Milan nei quarti di finale, in programma il prossimo 9 febbraio.