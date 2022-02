Diretta Milan-Lazio ore 21: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - “Il nostro obiettivo è arrivare più avanti possibile”. Chiaro, chiarissimo Stefano Pioli alla vigilia del match contro la sua ex Lazio a San Siro che vale l’accesso in semifinale contro l’Inter. La Coppa Italia è uno dei traguardi, manca in bacheca dalla stagione 2002-2003. Pure Maurizio Sarri va a caccia di un trofeo con i biancocelesti che non volano in semifinale dal 2019, anno del trionfo contro l’Atalanta. “Serve una partita senza condizionamenti, spareremo ogni cartuccia”, le parole del tecnico laziale. Milan e Lazio si sono incrociate tre volte nei quarti di finale di Coppa Italia: i rossoneri sono passati nelle prime due occasioni (2002 e 2012) venendo poi eliminati nel 2015, anno in cui i biancocelesti raggiunsero la finale sotto la guida di Stefano Pioli.