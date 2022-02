Milan-Lazio 4-0: Giroud scatenato, c’è l’Inter in semifinale

MILANO - Un Milan in palla schianta la Lazio e si regala la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Altro derby all’orizzonte. Apre Leao, poi si scatena Giroud con una doppietta a chiudere il primo tempo. Nel finale segna anche Kessie. Match praticamente perfetto dei rossoneri contro una squadra, quella biancoceleste, mai pericolosa. Sarri ora guarda avanti e spera di non perdere Immobile, uscito dopo poco più di un’ora di gioco per un problema alla caviglia.

Milan-Lazio, la cronaca

Prima occasione per i padroni di casa, con Kessie che calcia forte e Reina blocca centralmente. Luiz Felipe subito giallo, poco dopo tocca pure a Tonali. Venti minuti di equilibrio, poi ecco la prima chance. Lancio di Romagnoli per Leao, che si infila in profondità e davanti a Reina non sbaglia. Al 35’ assist di Milinkovic per Immobile: Maignan sbaglia l’uscita, ma il controllo del bomber della Lazio non è preciso e sfuma tutto. I biancocelesti hanno grossi problemi in difesa e al 41’ Leao, dopo uno sbaglio di Basic, mette dentro per il tocco di Giroud. Doppio vantaggio con il francese scatenato. Al 46’ dormita laziale con Giroud che fa la sua doppietta per il tris del Milan. La squadra di Sarri ha spento la luce.

C'è tempo anche per il poker

Fuori Tonali per Bennacer, Pioli cambia subito ad inizio ripresa. Poco dopo tocca a Sarri: out Cataldi, Felipe Anderson e Basic per Leiva, Pedro e Luis Alberto. Lampo proprio di Pedro, ma Maignan neutralizza senza problemi. Pioli regala una standing ovation per Giroud, dentro Rebic. Per la Lazio piove sul bagnato, perché al 63’ si fa male Immobile. Scontro con Kalulu, infortunio alla caviglia. Entra Raul Moro. C’è tempo anche per il poker rossonero che porta la firma di Kessie, bravo al limite a calciare e segnare il quarto gol in una partita comandata dall’inizio. Festa a San Siro, segnale del Milan. La squadra c'è e lotta su ogni fronte.