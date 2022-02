Lazio-Bologna, Sarri: "Squadra migliorata, c'è più continuità"

ROMA - "Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo e chiuderla prima. Invece abbiamo scherzato, ma è una buona prestazione in linea con quello fatto negli ultimi due mesi tralasciando la sfida con il Milan. Zaccagni ha tante qualità e così si adatta abbastanza bene. Ha avuto gli infortuni, ma con lui parliamo tanto: attacca poco la profondità e così ha segnato. Ascolta molto, cerca di migliorarsi. È forte e non ha mai espresso il 100%. Lui come Insigne? Come caratteristiche è diverso, quindi deve giocare da Zaccagni, non da Insigne”. Felice e contento Maurizio Sarri dopo il 3-0 della sua Lazio al Bologna. Ai microfoni di Dazn ha raccontato la partita dell'Olimpico e non solo: “Abbiamo lavorato al monitor perché giocato 63 ore fa, sul campo non potevamo fare grandi cose. Riviste le situazioni sbagliate contro il Milan. Si lavora tanto con i video come purtroppo è normale con questo calcio. Ero innamorato della settimana, del migliorare i singoli. Oggi faccio il regista, siamo sempre al video e poco al campo.