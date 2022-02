Porto-Lazio, Sarri: "Teniamo all'Europa, ma loro fortissimi"

OPORTO - "Il regolamento cambiato sui gol in trasferta? Porterà tante partite ai supplementari ed è discutibile visto il calendario fitto. Bisognerebbe trovare un modo per non dilatare queste sfide che vengono fatte a 65-70 ore dal match successivo. Giochiamo in undici in ogni caso, anche senza Immobile. Prima della sosta ci siamo arrangiati e lo faremo anche domani ". Ha presentato così la sfida al Porto, Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, in conferenza stampa, ha poi continuato: "Del Porto e della sua carriera europea non mi interessa, ma la squadra è forte, con giocatori esperti e giovani di livello come Vitinha e Vieira che hanno qualità straordinarie. Il P orto ha perso solo tre partite di cui due con il Liverpool. La forza è nei numeri, affrontiamo una squadra organizzata, forte tecnicamente. Sarà difficile”.

Europa League difficile

“Immobile per Udine? Vediamo se migliora e se va via la febbre. Non sarà nelle condizioni ideali, ma ci fa comodo anche all’80% delle sue possibilità. Dalla Lazio mi aspetto una squadra che entra in campo sempre con la giusta mentalità. Se funziona la testa hai garantito partite dello stesso livello. Ho avuto un’esperienza con una squadra alla prima partita di Champions che ha subito perso. Il giorno dopo, in riunione, ero furioso, ma due giocatori mi hanno detto: ‘Mister, lo sa che siamo rimasti solo per il campionato’. Questo per dire che non è semplice entrare nella testa dei giocatori, che spesso ragionano in modo inconscio”. Stiamo sulla strada giusta e insieme proviamo a cambiare. L’Europa League è dispendiosa, non semplice. Finisci la partita alle 23 del giovedì sera e spesso non si può giocare il lunedì in campionato. Trasferte impegnative, le difficoltà ci sono. Il Chelsea per l’Europa League era una corazzata con 30 giocatori forti: era più semplice. Noi vogliamo stare in questo palcoscenico e ci vogliamo stare dentro bene. Un prestigio per tutti rimanere al più lungo possibile. I complimenti di Conceicao dopo il match con il Milan? Ha parlato dei primi 20 minuti e quindi condivido. Probabilmente poi ha spento il televisore (ride, ndr). Il Porto è aggressivo in zone alte del campo, ha palleggio e difficilmente prevedibile. Verticalizzazioni e accelerazioni improvvise, sono una squadra forte".

La conferenza di Mattia Zaccagni

"Mi riescono tante cose in questo momento e devo continuare a lavorare per mantenere questo rendimento. L’esultanza con l’arco? Nasce dal video messo dalla Lazio quando sono arrivato. In un gol ho fatto un’esultanza simile a Verona e così è nata la cosa. Sto cercando di migliorare, trovare continuità all’interno della gara. Immobile è fondamentale, ci mancherà tanto, ma chi gioca darà il 100%. Proveremo a fare la nostra partita con il nostro calcio. A livello personale è importantissimo giocare in questa competizione. Per me deve essere ancora più importante del campionato. Dobbiamo giocare tutte le partite con lo stesso carattere visto nelle ultime sfide. I black-out della Lazio? Ci sono già capitati. Bisogna lasciarseli alle spalle e andare avanti. Juric e Sarri sono due allenatori opposti. Il primo andava uomo contro uomo, Sarri chiede un lavoro diverso. Mi sto trovando bene e darò sempre tutto. L’amore dei tifosi? Un grande onore. Il mio percorso qui è partito lento per via degli infortuni. Mi sento bene, posso dare qualcosa e sono felice dell’affetto dei tifosi".