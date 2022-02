Lazio, i convocati di Sarri per il Porto

OPORTO - Comunicata da parte di Maurizio Sarri la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Porto (ore 21:00 CET) all'Estádio do Dragao di Porto. Assente Ciro Immobile, rimasto a Roma per febbre. Rientra in gruppo Akpa Akpro dopo i problemi dovuti al Covid. Ecco l'elenco completo dei convocati.