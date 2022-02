Lazio, Immobile recuperato per il Porto: Sarri sorride

FORMELLO - Ciro Immobile risponde presente a 24 ore dal fischio d’inizio della partita, importantissima, contro il Porto. In ballo ci sono gli ottavi di Europa League. Si riparte dal 2-1 dell’andata, al do Dragao, dove il bomber della Lazio non ha giocato. Questa volta all’Olimpico ci sarà e vuole trascinare la squadra al prossimo turno. L’attacco dovrebbe essere guidato da lui. Sulle ali toccherà a Felipe Anderson e Cabral. Zaccagni è squalificato, Pedro è finito ko dopo Udine: il tridente sarà del tutto inedito. Acerbi, al rientro dopo uno stop di 45 giorni circa, si accomoderà in panchina. Pronta la 'solita' coppia Luiz Felipe con Patric. A completare la difesa ci saranno Marusic e Radu (il romeno in vantaggio su Hysaj). Milinkovic, Leiva e Luis Alberto dovrebbero giocare a centrocampo. Il Sergente non si tocca, è l’uomo a cui Sarri non rinuncia mai.