Diretta Lazio-Porto ore 18.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Il Porto non ha vinto nessuna delle ultime nove trasferte in competizioni UEFA in Italia (3N, 6P, qualificazioni escluse); l’ultimo successo è arrivato per 3-2 contro il Milan nella fase a gironi di Champions League 1996/97, partita in cui ha giocato l'attuale tecnico dei portoghesi Conceicao. Una statistica che fa ben sperare la Lazio, pronta a ribaltare il 2-1 dell'andata. Servirà vincere con due gol di scarto per passare il turno. Con uno solo si va ai supplementarti. Sarri, in conferenza, ha caricato tutto l'ambiente: “La gara di andata ci ha detto che è difficilissimo, ma non impossibile. Si può fare”. Qualificazioni incluse, la Lazio non ha mai perso una partita europea in casa contro squadre portoghesi in sei precedenti (5V, 1N), anche se l'unica tra queste gare in cui non ha trovato il successo è stata proprio contro il Porto, nel ritorno della semifinale di Coppa UEFA 2002/03 (un pareggio 0-0).