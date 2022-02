Lazio-Porto 2-2: Immobile e Cataldi non bastano, addio Europa League

ROMA - Immobile e una buona prestazione non bastano. La Lazio va fuori dall’Europa League con il 2-2 dell'Olimpico contro il Porto. Pesa quel 2-1 dell'andata . Apre il bomber biancoceleste, a cui vengono annullati anche due gol per fuorigioco. Pareggia Taremi su rigore, poi nella ripresa Uribe firma la rimonta. Il grande finale dei ragazzi di Sarri non basta: Luis Alberto prende il palo, Cataldi in pieno recupero pareggia i conti. Niente da fare, addio Europa. Rimane solo il campionato.

Lazio-Porto la cronaca

La Lazio parte bene. Attenta, puntuale nelle chiusure, aspetta il Porto e prova in ripartenza. Al 16’ Immobile inizia a prendere le misure: palla fuori di poco. Due minuti dopo ancora Ciro segna, ma è in fuorigioco. Altra prova generale per il gol che arriva al 19’. Errore di Pepe, il bomber della Lazio si invola verso Diogo Costa e con un destro teso lo brucia sul primo palo. Olimpico scatenato, situazione in parità. I biancocelesti sfondano in contropiede, al 22’ altra rete annullata sempre a Immobile per fuorigioco. Il Porto è poca roba, poi il guizzo di Taremi. Milinkovic lascia la gamba in area, l’iraniano va giù in maniera goffa. Per l’arbitro Aytekin è simulazione, poi lo richiamano al Var e dà rigore. Taremi non sbaglia nonostante Strakosha indovini l’angolo. Si va al riposo con l’1-1 che premia la squadra di Conceicao.

La Lazio con il cuore

Pepé sbaglia di testa, gli risponde Luis Alberto. Palla ancora fuori. I portoghesi prendono fiducia. Strakosha dice no prima a Otavio, poi a Vitinha. Il portiere della Lazio si ripete di nuovo al 67’ su Galeno. Un minuto dopo Uribe va in gol e fa 2-1. I biancocelesti sbandano. Si scaldano gli animi, volano i cartellini gialli. Cataldi, Joao Mario, Patric e Otavio tutti finiscono sul taccuino dell’arbitro nel giro di pochi minuti. Luis Alberto tenta il tiro, palla che dà solo l’illusione del gol colpendo l’esterno della rete. Il Mago ci riprova: palo esterno. Il dieci biancoceleste viene murato ancora. Tante occasioni nel finale. Diogo Costa dice no a Immobile. Immobile al 94' prende il palo, sulla ribattuta Cataldi fa 2-2. Un risultato che serve a poco. La Lazio esce dall'Europa League.