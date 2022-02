Lazio-Porto, Sarri: "Rigore dato con un fermo-immagine. Sto con Gasperini"

ROMA - "C'è rammarico perchè si poteva arrivare ai supplementari, pareggiando 7-8 minuti prima. Sapevamo di affrontare una squadra forte, l'anno scorso ha fatto i quarti di Champions e nel giro di pochi mesi ha eliminato Juventus e Milan". Così Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Sky l'eliminazione della Lazio da parte del Porto in Europa League. "Abbiamo dimostrato di poter arrivare alla qualificazione, l'aspetto positivo è la prestazione. Una squadra in grande crescita, ora potremo allenarci per migliorare ancora". Il tecnico laziale, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha poi commentato il rigore dell'1-1 dato ai portoghesi: "Penso che sia il primo caso in cui una simulazione si trasforma in rigore. Ero lì io quando ha rivisto al Var, l’arbitro non può decretare il rigore su un fermoimmagine. Ha ragione Gasperini, facciamo il tifo affinché blocchino il Var. Il piede di Milinkovic non si muove mai verso il giocatore, succede il contrario, è chiara ricerca del fallo".