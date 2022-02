Lazio-Napoli, Sarri: "Paghiamo un'ingenuità, ma la squadra è cresciuta"

ROMA - "Buona partita, nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, c’è rammarico per averlo finito 0-0. L’abbiamo ripresa, poi l’ingenuità finale ci è costata la partita. Siamo andati a triplicare un giocare in fascia e dietro ci siamo messi male. Qualche mese fa era una partita ingiocabile per noi, ora no". Maurizio Sarri mastica amaro dopo quel gol di Fabian Ruiz che ha condannato la sua Lazio contro il Napoli all'Olimpico. A Dazn, il tecnico biancoceleste ha poi continuato: "Con il Porto è accaduto dopo il gol del 2-1, ma non è successo molto. Stasera è accaduto quando abbiamo preso rischi come Luis Alberto centrale. Era un rischio calcolato mentre eravamo sotto, ma l’ingenuità grossa è andare a chiudere un giocatore in fascia. Mancavano 50 secondi, c’è forte rammarico”.