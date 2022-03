Lazio, Sarri: "Contento della crescita. Ronaldo alla Juve? Tanti gol con me"

Sarri parla della sua Lazio e di Ronaldo

“Quando i risultati non coincidono con la prestazione vuol dire che stai sbagliando qualcosa. Se giochi bene sbagli solo i particolari. Il gol preso al 94’ con il Napoli non si può prendere con la difesa sguarnita a 20 secondi dalla fine. Incredibile. Penso i punti lasciati per strada a Bergamo, in casa con l’Udinese, con il Napoli. In queste cose non abbiamo avuto la giusta mentalità, attenzione, che costano tanti punti. I gol fatti? Sono più contento di prenderne meno, il calcio è questione di equilibrio. Avere un minimo di solidità è importante, poi certo, mi piace giocare un calcio offensivo e una squadra che segna. Ma ora sono più felice di aver preso meno reti. Facciamo una fase difensiva e se un paio di giocatori saltano i movimenti diventa complesso. Se salta qualcuno la squadra va in difficoltà. Cristiano Ronaldo centravanti? L'anno che ha fatto più gol in Italia li ha fatti con me. Si era messo a disposizione per qualche partita, quando c'era bisogno, ma di farlo con continuità non gli piaceva. Lui faceva 40-50 gol partendo da posizione laterlale e per lui era una richiesta quasi assurda. Una scelta che posso capire".