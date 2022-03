La Lazio al fianco dell'Ucraina: maglia speciale 'no alla guerra'

ROMA - La Lazio scende in campo per una bella iniziativa solidale: "In occasione della sfida di lunedì sera con il Venezia i calciatori della S.S. Lazio scenderanno in campo per il riscaldamento con una t-shirt bianca con il simbolo della pace, L’Aquila, i colori dell’Ucraina e la scritta “Stop War in Ukraine”. L’iniziativa intende sensibilizzare ulteriormente anche i tifosi biancocelesti contro l’aggressione che sta subendo la popolazione ucraina e si colloca nel solco di tante iniziative che stanno mobilitando l’Italia e la comunità internazionale attorno allo slogan “Pray for Ukraine”. La t-shirt sarà acquistabile lunedì sera allo Stadio Olimpico presso i gazebo Lazio store ed in tribuna Autorità. Da giovedì 17 marzo saranno in vendita presso gli Store ufficiali Lazio style ed il ricavato sarà devoluto per iniziative concrete a sostegno del popolo ucraino. Il prezzo è di 10 euro.