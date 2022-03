Lazio-Venezia, Sarri: "Vittoria importante. Champions? Se qualcuno sviene"

ROMA - "Queste sono partite difficili contro avversarie che lottano per la salvezza. Siamo stati bravi, pazienti e forse la palla nel primo tempo doveva girare più veloce. Dopo l’1-0 non siamo stati bravi perché non l’abbiamo chiusa e ci siamo presi dei rischi. Vista la difficoltà, la squadra ha fatto bene". Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport ha commentato così la vittoria della sua Lazio contro il Venezia. Il tecnico biancoceleste ha poi continuato: " La difesa che funziona? Tatticamente siamo più ordinati e questo ci facilita la fase difensiva, la linea è più protetta, c’è solidità . Essendo più solidi partite come queste le vinci, tre mesi fa forse non accadeva”.

Sarri tra derby e Champions

“Sono dell’idea che se giochi bene aumentano le possibilità di vincere. Mi prendo il risultato, servivano punti, ma sono contento anche della prestazione. C’erano margini per vincere più di 1-0. Zaccagni? Ho rivisto le immagini e il contatto su lui c’è. Non tutti i contatti sono rigore, ma simulazione mi è sembrato troppo. Contatto ginocchio contro coscia, non dico rigore, ma non è di certo simulazione. La Roma? Sono forti fin dall’inizio e a gennaio si sono rafforzati. Avversario di altissimo livello, ma conta poco, il derby è partita a parte. Noi non siamo stati capaci di giocare tre partite alla settimana. La matematica dice che ci abbiamo lasciato una decina di punti, è un nostro limite. Giocare il giovedì non è come giocare il martedì e mercoledì. Chi ha giocato giovedì non ha vinto. Questo è il calcio moderno, chi si abitua va avanti. La Champions? Non ci interessa, è un obiettivo lontano per essere credibile. Pensiamo partita dopo partita, lasciamo perdere il discorso. Poi se qualcuno sviene davanti, vediamo”.