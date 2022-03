Lazio, per 5 sarà l'ultimo derby

ROMA - Quello di domenica prossima potrebbe essere l'ultimo derby per molti giocatori della Lazio. Sono almeno 5 i giocatori, fondamentali negli ultimi anni, ad essere vicini all'addio: Leiva, Luiz Felipe, Patric, Strakosha e Radu, dei quali solo l'ultimo ha qualche possibilità di restare, visto che si è anche parlato di un'intesa raggiunta per un'altra stagione. Per gli altri 4 invece il destino resta segnato. La Lazio è atesa in estate a una rivoluzione a lungo rimandata. Luiz Felipe ha l'intesa con il Betis Siviglia, Patric è vicino al Valencia e Strakosha, che non sente la fiducia di Sarri, ascolta le chiamate provenienti da Premier e Bundesliga. E' invece l'anagrafe a dettare l'addio di Leiva: a 35 anni, in una logica di ringiovanimento, le parti si separeranno.