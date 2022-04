Lazio-Sassuolo, Sarri: "Scorie dopo il derby. Il mio futuro? Conta la partita"

ROMA - “I ragazzi sono rientrati principalmente ieri, con noi hanno fatto un solo allenamento. Non potevo trovarli brillantissimi, il derby ha lasciato scorie che vanno trasformate in energia positiva contro una delle squadre più forti d’Italia. Pretendo un finale buono da parte di tutti. Il derby è da riscattare solo con un finale di alto livello. Dal punto di vista caratteriale voglio vedere un grande livello”. Maurizio Sarri cerca di caricare la squadra in vista della sfida al Sassuolo. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha parlato anche del momento: “Lotito l’ho visto ieri e l’obiettivo, con tutti i giocatori a disposizione, era di parlare con loro. Prima ho parlato io, poi ha parlato il presidente. Abbiamo fatto un derby inspiegabile, non tanto per il risultato, ma soprattuto per l’atteggiamento. Dopo un minuto la partita sembrava finita. Si può perdere, ma io sono incazzatissimo con i giocatori e con me stesso. Il giorno prima del derby avevo la sensazione che la carica non fosse giusta. Sono intervenuto, ma non in maniera corretta. Voglio orgoglio e reazione. Futuro? Per me è il Sassuolo. Spero di avere a disposizione giocatori di alto livello, non ci sono mai partite che non contano nulla. Ogni match ha risvolti positivi e negativi. Parto da questo presupposto. I giocatori ci daranno il 100% sino alla fine”.