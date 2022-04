Lazio, Raul Moro dopo la rapina: "Sto bene"

ROMA - “Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sia io che mio padre stiamo bene e questa è la cosa più importante. Di cuore, apprezzo molto che vi siate preoccupati”. Così Raul Moro ha rassicurato tutti dopo la rapina subita due sere fa sul Grande Raccordo Anulare. Dei malviventi hanno fermato la macchina su cui viaggiavano il giocatore della Lazio e suo padre. Sono stati picchiati e poi derubati della vettura, ritrovata qualche ora dopo. Tanti i messaggi d’affetto dei tifosi laziali sotto il post social del classe 2002. Ieri pomeriggio era in campo agli ordini di Sarri, oggi sarà regolarmente convocato per la sfida al Sassuolo. Già la Lazio, prima della conferenza dell’allenatore, aveva dato buone notizie sul giocatore. Grande spavento messo alle spalle per fortuna senza conseguenze.