Genoa-Lazio, Sarri: "Bella prova, dopo il derby ho visto la reazione giusta"

GENOVA - "Non una Lazio perfetta, ma sinceramente abbiamo fatto una bella partita. Il Genoa è squadra aggressiva, intensa, se ti allunghi di qualche metro diventa difficile affrontarla. Abbiamo palleggiato con qualità e costruito diverse occasioni da gol. In difesa c’era una fase sporca per il modo di giocare degli avversari. In trasferta stiamo facendo bene, purtroppo abbiamo perso il derby, in trasferta per modo di dire”. Ha parlato così Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport commentando il bel 4-1 al Genoa.

Sarri e le parole sulla sua squadra

“Dopo il derby volevo dei messaggi forti. Nelle ultime cinque partite vinte quattro sfide e quella con la Roma è inspiegabile. Volevo che da parte della società e da parte ci fossero messaggi forti. Io non sono integralista, le etichette sono diverse. Le caratteristiche di un attaccante che fa più di 30 gol come Immobile sono determinanti per il gioco. L’ho fatto anche in passato con Ronaldo, Hazard e entrambi hanno segnato tanti gol. Io metto la squadra a disposizione di questi giocatori. L’etichetta rimane quella di integralista. Lazzari al top è merito suo, ce l’ha fatta. Il quarto può farlo con la sigaretta in bocca. Felipe Anderson? Se Felipe giocasse sempre al 100% non sarebbe né alla Lazio né nel campionato italiano. Ha questa altalenanza di rendimento. Io quando gli faccio rivedere la partita dico: “Qui stai facendo il segnalinee”. Sta migliorando a detta dei suoi compagni, speriamo di fargli tirare fuori il 100%. Da lui ci vedo roba grossa”.

Il rinnovo di Sarri

“Il prolungamento? Non mi interessa, il futuro è la partita con il Torino. Questa è una squadra a cui bisogna stare dietro, stare attenti. Troppo spesso ci ha abbandonati nei momenti positivi. Mi concentro su questo. Se trova continuità la Lazio fa cose importanti e tutte le energie sono dedicate a questo. Vediamo come la pensa il presidente, le sue idee, ma passa in secondo ordine. La mia idea? Sempre espressa: mi trovo molto bene. L’ambiente è particolare, quando ci sei dentro capisci che i luoghi comuni proventienti dall'esterno sono finti. Ci sono persone straordinarie, sto benissimo. Vediamo l’evoluzione”.