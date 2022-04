Lazio, Immobile e la tripletta da record: i numeri

ROMA - “Le critiche fanno parte di questo sport, ma restano critiche. Quando si inventano cattiverie e storie che non esistono, ci rimango male ed è ovvio che mi butto giù”. Ciro Immobile dopo i tre gol al Genoa parla per la prima volta dopo l'eliminazione dal Mondiale. Il bomber della Lazio non ci sta. Risponde sul campo pensando al grande finale con la squadra di Sarri: si cerca un posto in Europa.

Immobile, tris da record

Come riporta Opta, Immobile a partire dalla stagione 2013/14, annata in cui ha realizzato la sua prima tripletta, ha segnato in sette match distinti in Serie A almeno tre reti. Nessuno ha fatto meglio di lui nella competizione. Con la maglia della Lazio sale a quota 179 gol e non è finita. Il pallone del Ferraris portato a casa per il figlio Mattia: “Jessica, mia moglie, gli aveva detto che se avesse fatto il bravo, glielo avrei portato. Sto aspettando solo che lo firmino tutti i miei compagni”. A casa, una volta tornato, è sceso di nuovo in campo, questa volta con le vesti di papà speciale. Ciro si ricarica in famiglia. Punta il Torino, altra sua ex squadra. Ha staccato Vlahovic nella classifica marcatori e non si vuole fermare. C'è l'Europa che lo aspetta.