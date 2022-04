Lazio-Torino, Sarri: "Loro squadra tosta, ma potevamo fare di più"

ROMA - "Era una partita difficile, per caratteristiche soffriamo squadre fisiche. C’è stato un momento di sbandamento, il finale è stato buono. Prevedibile che fosse stata una sfida difficile. Il Torino con l’uomo contro uomo, con aggressività, ci hanno messo in difficoltà in fase di costruzione. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare con gli attaccanti esterni, avevo chiesto altro". Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il pareggio per 1-1 contro i granata. Il tecnico biancoceleste ha poi continuato: "Qualcosa è stato sbagliato per caratteristiche degli avversari e per colpa nostra. Il nostro obiettivo è finire la stagione con la sensazione di aver messo le basi per qualcosa di più importante. Vediamo se riusciamo ad arrivare in Europa, la media punti delle ultime sfide è di 2 a partita. La squadra sta facendo bene. Contro queste squadre è un dilemma chi gioca. Se la metti sul piano fisico rischi di subire lo stesso. Puntavo ad un palleggio veloce, non ci è riuscito. La partita si è sistemata giocando con Milinkovic lungo".