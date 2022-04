Lazio-Milan, tifosi biancocelesti restano fuori: "Prezzi troppo alti"

ROMA - Polemica a Roma a seguito della comunicazione dei prezzi in vista del prossimo match di campionato tra Lazio e Milan. Il club di Lotito (che non ha mai aperto campagna abbonamenti nel corso di questa stagione) ha infatti deciso di fissare a 40 euro il costo dei tagliandi per i settori più popolari (curva e distinti), mentre ne occorrono 60 per la Tribuna Tevere e 110 per la Tribuna Monte Mario.

Ultras Lazio, il comunicato

Gli Ultras Lazio, gruppo organizzato della tifoseria biancoceleste, hanno quindi diffuso una nota annunciando l'assenza dallo stadio per il match contro i rossoneri: "40 euro per una curva per Lazio-Milan, 60 la Tevere… Prezzi che sono un insulto al tifoso laziale, quello che c’è sempre stato, in casa e in trasferta e che di certo non viene solvato alle partite di cartello. 'Allo stadio vacci da solo'. Noi non entreremo questa volta, ma faremo lo stesso sentire il nostro supporto alla squadra. Appuntamento alle ore 15 a Ponte Milvio, con sciarpe, bandiere, e vessilli biancocelesti. Alle 19.30 ci sposteremo poi fuori la curva per sostenere la nostra Lazio. Tutto per la Lazio, niente per Lotito… perché la Lazio è dei laziali! Ultras Lazio".