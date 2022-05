Juve-Lazio, obiettivo Felipe Anderson: segnare per un posto in Europa

ROMA - Maledizione bianconera per Felipe Anderson . Incredibile rendimento negativo dell'esterno della Lazio. Nei dodici precedenti contro la Juve non è mai riuscito a vincere. Si registrano ben dodici sconfitte. E ancora: mai un gol alla Vecchia Signora, né un assist . Un vero e proprio tabù che il biancoceleste vuole interrompere. Pipe e i suoi compagni vanno a caccia di punti pesanti allo Stadium.

La stagione di Felipe Anderson

Dopo 36 giornate lo score dice 5 gol e 7 assist. Sarri gli ha affidato la fascia destra, con l’infortunio di Pedro poi, da due mesi a questa parte, sia il brasiliano che Zaccagni hanno avuto il monopolio delle fasce del tridente. Felipe non segna addirittura dal 5 marzo scorso: gol al Cagliari su assist di Milinkovic. Ora è tornato il momento di incidere per raggiungere la tanto sperata Europa. Sarri conosce il suo potenziale ed è pronto a rilanciarlo ancora dal primo minuto lunedì sera contro la Juve. Un match da non sbagliare.