Juve-Lazio, Immobile ci prova: la caviglia fa ancora male

FORMELLO - Test decisivo per Immobile, oggi forse in campo con i compagni per capire come risponde la caviglia infortunata. Il bomber della Lazio non molla, vuole esserci lunedì sera allo Stadium per la sfida contro la Juve. Si è fatto male sabato scorso nel match con la Sampdoria: da quel giorno mai un allenamento, ma solo fisioterapia e palestra. La caviglia destra si è sgonfiata, ma Ciro sente ancora un po’ di dolore. Oggi il test, domani la rifinitura: sono ore decisive a Formello. Sarri in ansia attende, in caso di forfait pronto Cabral dal primo minuto. Il giocatore arrivato dallo Sporting Lisbona in prestito a gennaio ha giocato appena 66’ contro l’Udinese lo scorso 20 febbraio. Da quel giorno mai più utilizzato.