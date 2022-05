Juve-Lazio, forfait Immobile: Sarri studia l'alternativa

FORMELLO - Ciro Immobile non ce la fa, il dolore alla caviglia c'è ancora e contro la Juve sarà il grande assente. Tegola per Maurizio Sarri che va a caccia dei tre punti per la qualificazione in Europa League. L'attaccante si è fatto male contro la Sampdoria, per una settimana ha svolto sessioni di palestra e fisioterapia. Ieri un provino in campo non andato bene. Oggi niente rifinitura. Il tecnico biancoceleste sarebbe intenzionato a rilanciare Pedro dal primo minuto con Felipe Anderson falso nove. Lo spagnolo, con appena due allenamenti nelle gambe, viene da uno stop muscolare al polpaccio di circa due mesi. Non è al meglio, si prospetta una staffetta con Cabral o con il baby Luka Romero. Per il resto la formazione sembra scontata. Strakosha in porta, difesa con Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic. In regia c'è Cataldi, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto. Probabile tridente con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.