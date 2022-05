Juve-Lazio, i numeri di Milinkovic: al top per corsa e palle giocate

ROMA - Lazio trascinata da Sergej Milinkovic-Savic, sicuramente il migliore in campo tra i biancocelesti nel match pareggiato 2-2 contro la Juve. Il Sergente decisivo per il gol del pareggio allo scadere, ma non solo. Prestazione super per tutti i 90'. Con 11.928 km è il biancoceleste che ha corso di più. Felipe Anderson, il secondo in graduatoria, è staccato a più di un chilometro. E ancora: il Sergente al top per passaggi riusciti sulla trequarti (34, meglio di Luis Alberto), per occasioni da gol (4) e palloni giocati (ben 104, nessuno come lui). Giocatore fondamentale in attacco, ma importantissimo anche in fase difensiva. Sono stati 6 i palloni recuperati nel match con la Juve. Solo Cataldi ha fatto meglio con 10. Milinkovic è stato l'osservato speciale all'Allianz Stadium. I dirigenti bianconeri lo seguono in vista del mercato estivo.