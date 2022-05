Lazio, Milinkovic: "Anno super, continuerò a dare tutto"

ROMA - “È stato un anno incredibile. Volevo superare i miei limiti, volevo andare oltre, sono fatto così. Mentre in tanti parlano io preferisco i fatti. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi per essere sempre energia pura. Io sono Sergente, il mio dovere è dare tutto ed è quello che ho fatto e continuerò sempre a fare”. Sergej Milinkovic-Savic, a stagione chiusa, fa il suo bilancio. Post Instagram con un video che racconta tutte le sue grandi giocate dell'annata appena conclusa. In attesa di scoprire il futuro, ora si gode le vacanze. E i laziali se lo coccolano: “Grazie per aver scelto i nostro colori quel giorno a Firenze. Sei la nostra forza”. La paura di vedere Milinkovic andare via è tanta: “Il mio cuore non riesce ad accettarlo”, un altro commento sotto il post. I tifosi della Lazio sognano la sua permanenza. Le prossime settimane saranno caldissime fronte mercato.