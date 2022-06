Zaccagni, Lazzari, la fuga dall'Italia: rabbia Mancini e Gravina, la versione Lazio

ROMA - “I forfait di Zaccagni e Lazzari hanno sorpreso anche me, mi sembrava stessero bene ma loro mi hanno detto ieri di avere problemi e li abbiamo mandati a casa”. Parole amare di Roberto Mancini sull’arrivederci dei due giocatori della Lazio che hanno lasciato il ritiro dell’Italia. Una scelta che il ct non ha preso affatto bene. Per Zaccagni e Lazzari iniziano ufficialmente le vacanze estive dopo la stagione chiusa in biancoceleste e la fuga dell’Italia. La Lazio poi, ha diramato un bollettino medico riguardante le condizioni fisiche dei due: “Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali”.