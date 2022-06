Luis Alberto instacabile: si allena con la moglie ad Ibiza

Esercizi in palestra per lo spagnolo della Lazio, che suda anche in vacanza per arrivare pronto al ritiro di inizio luglio

18 . 06 . 2022 13:47 1 min LazioLuis Alberto

