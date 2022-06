Milinkovic, relax in Turchia tra mare e calciomercato

Milinkovic, interesse dalla Premier League: la situazione

La trasferta di Igli Tare a Londra, conclusasi ieri, è servita per provare a internazionalizzare le operazioni della Lazio sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. Il Chelsea è stato l'interlocutore principale. A Sarri piacciono Kepa, il terzino Emerson Palmieri e Loftus-Cheek. A Tuchel invece può piacere Milinkovic. Il blitz di Tare è servito per sondare piste, per valutare il reale interesse dei club della Premier per il serbo, partendo proprio dal Chelsea. Claudio Lotito ha recentemente chiarito di non aver mai messo Milinkovic sul mercato, ma ammette che di fronte ad un’offerta top non si metterebbe "a fare crociate" contro il 'Sergente'. La partenza di Milinkovic, per quanto dolorosa, permetterebbe alla società di pianificare il mercato con più velocità. Il sondaggio multiplo di Tare è servito per certificare l’interesse dei 'Blues' per Sergej, ma proprio ieri ha parlato Todd Boehly, nuovo proprietario della squadra londinese, che ha fatto capire che non saranno fatte follie: "Se guardi ai modelli che hanno molto successo nel mondo del calcio, il Liverpool è uno di quelli:generano duecento milioni di entrate in più rispetto al Chelsea, quindi penso che ci sia un’opportunità per competere. Le Big Six diventeranno “Big Seven” con i sauditi del Newcastle, crediamo che ci sarà un’opportunità per tutti di vincere. Ci sarà una riorganizzazione del campionato di calcio inglese. L’opportunità di trasformarlo in un bene davvero più prezioso è disponibile. Il Fair Play Finanziario sta iniziando a farsi sentire e ciò limiterà la possibilità di acquisire giocatori a qualsiasi prezzo. L’Uefa prende la cosa sul serio e continuerà a prenderla sul serio, questo significherà più sanzioni pecuniarie e squalifiche dalle competizioni sportive". Intanto, Kezman, agente del serbo, ha raccolto parecchio interesse in Premier. Le offerte più ricche potrebbero presentarle il Newcastle dei sauditi e l’Arsenal, ma si tratta du destinazioni che il serbo non accetterebbe. Milinkovic spera in offere da club di maggiori ambizioni, ma nessuno è disposto ad offrire cifre superiori ai 60 milioni, al massimo si possono immaginare proposte da 55-60 milioni. Starà a Lotito, se arriverà un’offerta ufficiale, decidere. Milinkovic è comunque in scadenza nel 2024, tra un anno potrà iniziare a progettare un’eventuale partenza a zero. Finora il suo staff non ha mai preso in considerazione la possibilità di rinnovare.