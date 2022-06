Lazio, le grandi manovre di Lotito: da Marcos Antonio a Romagnoli

TORINO - Domani sarà il giorno di Marcos Antonio . Il giovane centrocampista brasiliano è infatti atteso a Roma in mattinata per svolgere le visite mediche di rito ed apporre la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni alla Lazio. Il regista, che sostituirà Lucas Leiva nello scacchiere del tecnico Maurizio Sarri , guadagnerà 900mila euro a stagione. Dopo il primo colpo messo a segno, il mercato della Lazio entrerà ancor più nel vivo con la vicina conclusione dell'affare Romagnoli , che ha subito una potente accelerata provocata dall'interessamento del Milan per Acerbi . Il centrale biancoceleste ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2012-13, non riuscendo però a dimostrare tutto il suo valore. Adesso, da nazionale azzurro, Acerbi sarebbe felice di accettare nuovamente la sfida meneghina. Il tempo dello scambio di casacche tra i due centrali si avvicina rapidamente. Proseguono, intanto, i contatti tra Lazio e Verona: i due presidenti, Claudio Lotito e Maurizio Setti , pare si intendano bene. Dopo l'approdo a Roma di Mattia Zaccagni la scorsa estate, questa alleanza potrebbe assicurare a Sarri un doppio rinforzo: il difensore Mattia Casale e il centrocampista Ivan Ilic . La Lazio è pronta a mettere sul piatto della bilancia una cifra complessiva non inferiore ai 26 milioni di euro per i due giocatori basando però l'accordo su prestiti con obbligo di riscatto.

IN PORTA Sempre bollente la questione portieri. Il punto fermo rimane Marco Carnesecchi, ma l'affare si è leggermente complicato dopo l'intervento chirurgico, perfettamente riuscito, al quale l'atleta si è sottoposto in seguito alla lussazione alla spalla sinistra. L’Atalanta pone due alternative alla Lazio: un prestito oneroso con obbligo di riscatto vicino ai 14 milioni, oppure non inferiore ai 10 milioni con l'inserimento però di una percentuale vicina al 20% sulla futura rivendita del cartellino. In attesa di trovare l'accordo con il club bergamasco, il ds Tare sta valutando profili di portieri esperti che possano ricoprire il ruolo di titolare durante i quattro mesi di assenza per convalescenza di Carnesecchi. L'ultimo nome uscito dal cilindro è quello di Adrian, terzo portiere del Liverpool appena svincolatosi dai Reds e per di più gestito dallo stesso agente che ha portato Pedro in biancoceleste. Il portiere è stato offerto alla Lazio e rappresenterebbe una soluzione low cost per sostituire Carnesecchi durante la prima parte della stagione, magari alternandosi con Reina che resterebbe in rosa come terzo di lusso. L'obiettivo di Lotito è evitare di ripetere l'errore commesso la scorsa estate, sia per consegnare a Sarri una rosa già integrata con i nuovi acquisti prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore prevista per il 4 luglio, sia per dare il prima possibile un forte impulso alla campagna abbonamenti che sarà aperta nei prossimi giorni.