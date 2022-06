Lazio: riparte il sogno “Stadio delle Aquile”

TORINO - Il sogno è iniziato a metà degli anni 90, quando, sia la Lazio del presidente Sergio Cragnotti che la Roma del presidente Dino Viola, cominciarono a pensare alla possibilità di abbandonare lo Stadio Olimpico, scomodo, senza parcheggi ed inadatto alla visione di una partita di calcio, per costruire ciascuna un proprio impianto moderno, stile inglese. Per quanto riguarda la prima squadra della Capitale, si è dovuto però attendere l’arrivo del presidente Claudio Lotito il quale, impossessatosi nel 2004 di una società piena di debiti, in pochi anni è riuscito ad invertite la tendenza, iniziando a risanare il bilancio e individuando nel comune di Valmontone, distante una cinquantina di chilometri da Roma, l’area ideale per bypassare l’impossibile burocrazia e corruzione della Capitale e costruire quello che fu denominato “Lo Stadio delle Aquile”, di cui nel luglio 2004 fu presentato l’avveniristico progetto.

Ai tifosi della Lazio, tuttavia, l’ubicazione esterna dalla loro città non piacque affatto, e così Lotito propose dei terreni di proprietà della propria famiglia, ubicati nell’area della Tiberina, a Roma Nord, feudo del tifo biancazzurro, il luogo ideale nel quale edificare il nuovo stadio. Ma, immediatamente, il presidente si scontrò con l’ostracismo dell’allora sindaco di Roma, Walter Veltroni, che, piccato, tuonò: «Roma ha già l’Olimpico, non ha bisogno di un altro stadio! » chiudendo così, indirettamente, le porte in faccia anche all’altra squadra della Capitale. I tifosi laziali proposero e continuano a proporre, in alternativa al nuovo stadio, anche una ristrutturazione dello Stadio Flaminio, ma i vincoli architettonici hanno impedito, fino ad oggi, ogni intervento strutturale sull’impianto, lasciandolo deperire e marcire nel degrado totale nel quale attualmente si ritrova. A mettere i bastoni tra le ruote dei progetti della Lazio (ma anche della Roma) intervenne subito anche il Coni, per bocca del suo allora presidente Gianni Petrucci, noto tifoso romanista: «È il buon senso che dice no, non il Coni. Roma ha già Olimpico e Flaminio e non c' è bisogno di altri due stadi». Fine dei giochi. Lotito tuttavia, malgrado gli ostruzionismi, e l’ostilità delle istituzioni, insiste. A giugno 2005 presenta un progetto di stadio polifunzionale, da 55 mila spettatori con centro commerciale annesso (ristorante, cinema, negozi) e tanto di strutture per la Polisportiva. Il plastico dello «Stadio delle Aquile» viene presentato a Formello: «Per realizzarlo servono almeno 40 ettari, anche per 12 mila parcheggi)», sottolinea l'ideatore architetto Mercurio. Quanto al luogo in cui la struttura potrebbe sorgere, le ipotesi sono varie e molto differenti. Quella cittadina prevede la costruzione sulla Tiberina, a Roma Nord. Ma per tenere un po’ sulle spine il sindaco Walter Veltroni, Lotito precisa che esistono anche altre ipotesi in provincia: «I sindaci di Fiumicino e di Valmontone mi hanno già dato la loro disponibilità, credo che anche l’amministrazione capitolina non si lascerà scappare questa occasione - e rilancia -. Servono però almeno 150 ettari!». Alla presentazione del progetto non era presente alcun rappresentante del Comune o della Regione. «Io avevo invitato tutti...», si rammarica il presidente.