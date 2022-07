La Lazio presenta le nuove maglie, Lotito: "Avanti con la crescita"

ROMA - La Lazio presenta le nuove maglie firmate Mizuno. A Piazza del Popolo l'evento biancoceleste davanti a tanti tifosi. Manila Nazzaro e Anna Falchi madrine d'eccezione, Ciro Immobile re acclamato tra applausi e cori. E il presidente Claudio Lotito, intervenuto sul palco, ha parlato della nuova partnership e non solo: "Se qualcuno fischia questa sera significa che qualcosa di buono abbiamo fatto. Se siamo qui siamo per portare avanti un percorso di crescita legato non solo ai risultati, la nostra forza siete voi - ha continuato -. Mizuno è un valore aggiunto, un marchio mondiale che per la prima volta dopo anni ha scelto un partner del mondo calcistico e ha scelto la Lazio". Poi conclude: "Contrariamente ai nostri detrattori la Lazio è un punto di partenza, non di arrivo. La vostra passione darà sempre lustro al club che sarà il futuro del calcio a Roma. Noi vogliamo parlare con i fatti che testimonieranno che abbiamo portato avanti un percorso che tutti aspettano".