Lazio, Gila interrompe le visite mediche: rinviata la partenza per Auronzo

ROMA - Giallo Mario Gila in clinica Paideia. Il difensore spagnolo, promesso sposo della Lazio stamattina si è presentato nella struttura sanitaria per i consueti test di idoneità. Sorrisi e primi autografi all’ingresso, poi dopo aver svolto i protocolli di accettazione è uscito da una porta secondaria. I controlli, che di solito durano dalle due alle tre ore, sono stati interrotti. Sarebbe emerso qualche problema all’ultimo. Il giocatore che arriva dal Real Madrid deve dunque rimandare la sua partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Dovrà svolgere le visite complete, firmare il contratto e andare da Sarri. Il tutto è in programma nei prossimi giorni.