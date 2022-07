Lazio, la carica di Zaccagni: "Voglio dare tanto a questa squadra!"

Zaccagni: "Vi racconto il gol al Porto e l'incontro con Messi"

Parlando della passata stagione, Zaccagni non ha alcun dubbio su quale sia stato il momento più bello: "Il gol ad Oporto contro il Porto. Lo scorso anno è stato il mio debutto in una competizione europea, per questo il primo gol non si scorda mai". Poi, non poteva mancare una domanda sull'incontro con Lionel Messia Ibiza: "Cosa gli ho detto a Leo prima di chiedere la foto? Nulla (ride, ndr). Me lo sono trovato davanti all’improvviso, eravamo all’Hard Rock di Ibiza. Appena l’ho visto mi è subito venuto spontaneo chiedergli la foto, non gli ho detto altro perché ero tesissimo".

Zaccagni: "Tengo il numero 20, l'ho sempre utilizzato"

Su Verona-Cittadella del 2019, Zaccagni si è espresso così: "Quella è stata una notte che mi ha cambiato vita e carriera. Se non avessimo vinto quella partita, saremmo rimasti in Serie B e non so se poi sarei approdato in A ed intrapreso il percorso che mi ha portato qui ora". Sul numero di maglia per la prossima stagione, invece, il calciatore ha già deciso: "Se confermerò il 20? Sì, è un numero che ho utilizzato fin dal mio primo anno di A con il Verona. Me lo porto dietro da tanto, ci sono molto legato".

"Alla Lazio mi sono trovato bene da subito"

In termini di ambientamento, Zaccagni ha detto di essersi trovato bene fin da subito con i nuovi compagni, dopo l'arrivo a Roma: "Nel gruppo Whatsapp si scherza tanto, tra foto e gif. Appena sono arrivato alla Lazio, dopo una settimana mi ero già integrato grazie ai miei compagni che mi hanno accolto subito benissimo". Sulla vita nella capitale, invece, l'ex Verona ha parlato così: "Di difetti la città ne ha pochi, anzi nessuno. Forse il traffico, anche se mi aspettavo peggio. Ho preso casa a Roma nord, la mia zona preferita, in 20′ sono a Formello. A Roma ero già stato in passato, quindi il centro lo conoscevo ed è fantastico, per non parlare di tutti i monumenti che ci sono".

Zaccagni: "Diventare padre è stata una grande emozione"

Zaccagni ha poi parlato dell'esperienza di diventare padre e della sua relazione con Chiara Nasti: "Un’emozione fortissima e veloce. Io e Chiara ci siamo detti che volevamo provare ad avere un figlio e dopo 2/3 settimane era già incinta: è stata un’emozione indescrivibile". "Io sono molto riservato riguardo la mia vita privata, lei invece, anche per il lavoro che fa, è un po’ più esposta: diciamo che abbiamo trovato un punto d’incontro, un nostro equilibrio. È una donna fantastica, chi la conosce lo sa. Sono fiero di averla al mio fianco, ha dato alla mia vita tanta positività".

"Immobile un riferimento, Romero può arrivare ad alti livelli"

Tra i ricordi passati e presenti legati al calcio, Zaccagni non ha dubbi: "Ce ne sono stati tanti ovviamente. Da quando avevo 3 anni, guardavo ogni partita di calcio. Della Lazio ricordo vagamente Nedved, anche se all’epoca ero molto piccolo. Un punto di riferimento per me però, tra passato, presente e futuro, è Immobile". Un altro tema sul quale il biancoceleste ha pochi dubbi è il Fantacalcio: "Su chi scommetto? Probabilmente sul ritorno di Lukaku all’Inter: è stato una sorpresa, non me lo aspettavo, soprattutto per le cifre spese dal Chelsea solamente un anno fa". Sui talenti di casa Lazio, invece, non sono mancati degli elogi per il giovane argentino Luka Romero: "In chi mi rivedo? Rivedo totalmente no, però in Romero noto quella cattiveria e testa giusta per arrivare ad alti livelli. Sullo sfondare nel calcio poi dipende sempre da persona a persona, bisogna essere bravi a gestire bene le situazioni e rimanere con i piedi per terra".

"Tra 20 anni sarò felice se avrò raggiunto i miei obiettivi"

Al di fuori del campi da calcio, Zaccagni ha confessato di nutrire una grande passione per il padel: "Ultimamente mi sto appassionando al padel, mentre da ragazzo invece giocavo ogni estate a footvolley, uno sport spettacolare". "Tra vent’anni sarò felice se avrò raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nella mia testa, che custodisco gelosamente, oltre ovviamente a mantenere un rapporto speciale con la mia famiglia, che rimane fondamentale", ha concluso.