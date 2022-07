Lazio, altra vittoria in amichevole: contro l’NK Dekani finisce 5-0

AURONZO DI CADORE - Lazio ok nel secondo test amichevole in ritiro. Dopo il 21-0 all’Auronzo, ecco il 5-0 agli sloveni dell’NK Dekani, squadra di seconda divisione slovena. Immobile sbaglia un rigore in apertura, poi segna su azione e dà il via alle danze. Doppietta di Pedro a chiudere il primo tempo (prima rete su rigore), nella ripresa ci mettono la firma anche Basic e Zaccagni (ancora un rigore). La squadra biancoceleste cresce, i tifosi applaudono convinti sugli spalti. Dopo nove giorni di ritiro si vedono i passi in avanti. E domenica altra amichevole allo stadio Zandegiacomo: sfida alla Triestina per mettere ulteriori minuti nelle gambe e confermare la crescita di tutto il gruppo in vista dell'inizio ufficiale della stagione.