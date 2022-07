Lazio, Lotito: "Per Sarri ho speso tanto. Dybala? Io non vendo sogni"

ROMA - "Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell'allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c'è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14". Ha parlato così Claudio Lotito uscendo dal Consiglio Federale di oggi in via Allegri. Il numero uno della Lazio ha spiegato pure la situazione Acerbi: "Non c'è una questione. È un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono".