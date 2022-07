Lazio, contro il Qatar è solo 0-0: Immobile sbaglia un rigore

SALISBURGO - Si chiude il mini ritiro della Lazio tra Germania e Austria. Le ultime due amichevoli non fanno sorridere Maurizio Sarri: dopo il 4-1 rimediato contro il Genoa, ecco lo 0-0 con la nazionale del Qatar. Al 9’ Immobile sbaglia un rigore (palo), poi qualche bella giocata e due interventi decisivi del portiere Yousof su Pedro. Nella ripresa tanto possesso palla, ma zero occasioni ghiotte sotto porta. Milinkovic non in grande forma, Immobile poco preciso, zero acuti da parte di Luis Alberto e Zaccagni. Con un pareggio la Lazio ritorna a Roma e inizia a pensare al debutto in campionato. Martedì è fissata la ripresa degli allenamenti, si lavorerà a Formello prima di ripartire per la Spagna dove sabato prossimo si giocherà l'ultimo test dell'estate contro il Valladolid. La prima di Serie A è sempre più vicina: sarà all'Olimpico il 14 agosto contro il Bologna.