Lazio, Romagnoli e Vecino si presentano: "Vogliamo la Champions"

FORMELLO - "Il ds Tare ha sempre mantenuto con Romagnoli un rapporto che potesse poi portare alla concretizzazione della trattativa. Con Vecino si è creato un buon rapporto, ci tenevamo molto che approdasse in biancoceleste". Claudio Lotito, presidente della Lazio, presenta i colpi Romagnoli e Vecino in conferenza stampa. Il patron biancoceleste ha continuato "Quello che è mancato nella Lazio è che in determinati momenti non riusciva a mantenere alta la tensione. Con loro non succederà, sono abituati a certi tipi di partite. Con questi innesti si può competere ad alti livelli". "Romagnoli aveva questo sogno fin da bambino, abbiamo contato gli anni e i mesi, sarà un elemento di spessore dentro e fuori dal campo", ha detto Igli Tare . E ancora: "Vecino è stata una richiesta dell'allenatore, è un innesto di grande esperienza nazionale e internazionale".

Lazio, Romagnoli si presenta

"Ho sempre sperato che si concretizzasse questa opportunità, ringrazio il presidente e il direttore sportivo, la mia famiglia mi ha sempre supportato, è stata felicissima come me!". Alessio Romagnoli è intervenuto in occasione della sua presentazione ufficiale con la Lazio presso il Centro Sportivo di Formello. "Ora sto meglio, il calcio di Sarri si adatta meglio alle mie caratteristiche perché è più tattico. Ricevere una calda accoglienza è stato bello, ora starà a me ripagare questo affetto", ha aggiunto. "Voglio giocare di più rispetto all'anno scorso, l'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions League", ha dichiarato ancora Romagnoli. L'ex milanista respinge poi i paragoni scomodi. "Alessandro Nesta è imparagonabile, nessuno sarà mai come lui, è stato il mio punto di riferimento sin da bambino. Questo è uno step importante nella mia vita. Mihajlovic è una grandissima persona, è stato importante nella mia carriera".

Lazio, parla Vecino

"L'impatto con la Lazio è stato ottimo, il mister mi conosce bene e sa le mie caratteristiche. Io mi metto a disposizione, poi sarà lui a scegliere. Il destino ha voluto che fossi qui e sono contento di questo. La Lazio ha un centrocampo molto forte, so di poter dare il mio contributo, l'importante è essere una squadra completa. Ho ritrovato lo stesso Sarri, anche nel modo di spiegare le cose, è come se fossi tornato ai tempi Empoli. Anche con il suo vice Martusciello ho avuto modo di condividere due anni all'Inter". Così Matias Vecino è intervenuto in occasione della sua presentazione ufficiale con la Lazio presso il Centro Sportivo di Formello. "Il mio obiettivo è tornare a sentirmi un giocatore utile, dopo due anni difficili. Ho tanta voglia di fare bene, questo è l'ambiente giusto per me. Credo che questa squadra possa fare bene ed arrivare in Champions League. La mia esperienza in Nazionale è importante - ha aggiunto - ho avuto la possibilità di disputare grandi tornei e questo mi ha arricchito a livello di mentalità. Mi sono allenato con alcuni miei connazionali per rimanere in forma, sono in una buona condizione. Se sono qua, è perché Sarri aveva bisogno di un calciatore con le mie stesse caratteristiche".