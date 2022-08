Lazio, Maximiano e Gila: "Vogliamo diventare grandi in questa squadra"

FORMELLO - "Venire alla Lazio è stata una mia decisione, avevo voglia di giocare con Sarri e sono certo che crescerò. La Serie A è un campionato molto tattico, si migliora tanto dal punto di vista difensivo". Lo ha detto il nuovo difensore biancoceleste, Mario Gila nel corso della conferenza stampa di presentazione. E ancora: "Sono qui per maturare e migliorare. Questo è un salto molto grande per la mia carriera", ha concluso l'ex difensore del Real Madrid. Altre due presentazioni in conferenza. Presenti pure Marcos Antonio e il neo portiere Maximiano. L'ex Shakhtar ha commentato: "De Zerbi mi ha aiutato molto, ho imparato tanto da lui. Sono a disposizione di Sarri e farò tutto quello che mi chiederà. Leiva? Un grande giocatore, voglio aiutare la squadra come ha fatto lui in questi anni. Ho parlato con lui, è felice che io abbia preso il suo numero. Voglio la Champions League, ci sono grandi compagni di squadra, sarà un'occasione per migliorare". Poi Maximiano: "L'Italia ha sempre avuto portieri fortissimi. Buffon è il mio modello. Mister Sarri mi chiede tanto di giocare il pallone con i piedi. Ogni giorno bisogna lavorare, non esiste mai un titolare inamovibile".