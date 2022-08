La Lazio ko ai rigori contro il Valladolid: in Spagna finisce 4-1

VALLADOLID - La Lazio perde ai rigori contro il Valladolid. Solo 0-0 dopo i 90’, servono i penalty per assegnare il trofeo della città. Per i biancocelesti sbagliano Milinkovic e Vecino. Finisce così 4-1 per gli spagnoli che fanno festa nel loro stadio. Pochi segnali per Sarri ad una settimana dal debutto in campionato. Altro 0-0 dopo quello visto contro il Qatar, nessuna vittoria nelle ultime 3 amichevoli (pesa anche la sconfitta contro il Genoa in Austria). Il 14 agosto c’è il Bologna per la prima di campionato da giocare all’Olimpico. La Lazio tornerà ad allenarsi a Formello, saranno giorni di fuoco non solo per le temperature bollenti. Si lavora sodo per farsi trovare pronti tra una settimana.