Lazio, ecco Provedel: "Toldo un mito. Qui per diventare grande"

FORMELLO - "Mi sono innamorato del ruolo del portiere grazie a Toldo e agli Europei del 2000. Mia mamma e mia nonna sono di Mosca, abitavano vicino a Yashin e mi hanno raccontato di lui. Marchetti? L'ho affrontato da avversario e mi è piaciuto molto seguirlo". Si è presentato così, in conferenza stampa, il nuovo portiere della Lazio, Ivan Provedel. Trattativa lunga, poi alla fine l'esito positivo e lo sbarco nella Capitale: "Ho sempre sognato di giocare ad alti livelli, cerco di non creare grandi aspettative - ha spiegato - A Castellammare di Stabia sarò sempre grato per avermi dato l'opportunitò di giocare dopo un infortunio".