La Lazio punta il Torino: Pedro vuole la convocazione

FORMELLO - La Lazio si prepara alla prima trasferta della nuova stagione. Dopo i tre punti conquistati all’Olimpico con il Bologna, ecco che sabato c’è la sfida contro il Torino (fischio d’inizio ore 18.30). Sarri ha ritrovato Pedro, fermo dall’amichevole contro il Valladolid dello scorso 6 agosto. Aveva subito una forte botta alla caviglia, ora lo spagnolo è tornato a correre in maniera differenziata. Cerca di recuperare al meglio e trovare almeno una convocazione per accomodarsi in panchina. Pronto, come alla prima di campionato, Mattia Zaccagni. In porta gerarchie azzerate dopo il rosso di Maximiano, tocca a Provedel scendere in campo da titolare. Sabato in panchina ci sarà per la prima volta anche Casale, squalificato domenica scorsa. In difesa toccherà sempre a Patric e Romagnoli. Unico dubbio a centrocampo: Basic o Luis Alberto? Sarri da giovedì farà scattare le prove tattiche in vista della partita contro i granata.